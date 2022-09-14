"وام": وزير خارجية الإمارات يصل تل أبيب فى زيارة رسمية لإسرائيل

كتب: أحمد جمعة

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، الأربعاء، وصول الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل.

ويرافق الوزير الإماراتي خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

ويبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.