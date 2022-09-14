نوال النادى عميدا لكلية التجارة بنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بالدقهلية

كتب لؤى على

أصدر الدكتور سلامة داود،القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة نوال محمود النادى صبح، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال وكيل كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

تدرجت عميدة الكلية الجديدة فى التعليم، وحصلت على بكالوريوس التجارة قسم إدارة الأعمال1988م، ثم بدأت مشوار الدراسات العليا وحصلت على الماجستير فى إدارة الأعمال عام 2001م، وواصلت مشوارها العلمى حتى حصلت على درجة الدكتوراه عام 2009م، فعينت مدرسًا بقسم إدارة الأعمال بالكلية ثم رقيت بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد فى عام 2016م، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الأستاذية وهى أعلى درجة علمية فى عام 2021م، ثم صدر قرار الدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعة بتكليفها للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، منذ عام 2017م، ثم صدر قرار بتكليفها للقيام بعمل عميد الكلية.

أشرفت وناقشت عديدًا من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، وقامت بتحكيم عديد من الأبحاث العلمية، وشاركت فى عديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وحصلت على عديد من الدورات التدريبية فى مجال جودة التعليم منها: دورات الحزم المتكاملة لتأهيل فرق إعداد الدراسة الذاتية، وملفات الاعتماد لمؤسسات التعليم العالى، والتقويم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعليم العالى، والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى، ونواتج التعلم وخرائط المنهج، والتخطيط الإستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى، والدورة التطبيقية لإعداد الدراسة الذاتية وملفات الاعتماد لمؤسسات التعليم العالى، وفنيات تصميم وإعداد البحوث العلمية، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، ومهارات العرض الفعال.