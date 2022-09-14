نمو فى صادرات الأغذية المصرية لفرنسا بنسبة 15 % لتسجل 50 مليون دولار 2021

كتب إسلام سعيد

أعلن تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، نمو صادرات القطاع إلي فرنسا 15% عام 2021 لتسجل نحو 50 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار خلال 2020.

وأضاف خلال فعاليات الندوة التي ينظمها المجلس التصديري تحت عنوان " فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية على هامش معرض سيال باريس"، أن فرنسا تحتل المركز الـ 23 بقائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 2021، منوها بأن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة في فرنسا خلال العام الماضي حوالي 135 شركة من بينهم 16 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار بنسبة 77% من إجمالي الصادرات.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية لفرنسا شهدت تباينا على مدار الـ 8 سنوات الماضية لتسجل نحو 294 مليون دولار بنسبة نمو 61.3% بين 2021 و 2014 .

ونوه بأن 10 سلع تستحوذ على 92% من صادرات مصر من الصناعات الغذائية لفرنسا بقيمة 45 مليون دولار، يأتي على رأسها "زيوت وراتنجات عطرية"بقيمة 14 مليون دولار بما يمثل 29% من إجمالي صادرات القطاع لفرنسا، يليها "بذور وأثمار زيتية" بقيمة 7 ملايين دولار بنسبة 15%،و"فراولة مجمدة" بقيمة 7 ملايين دولار، ثم "خضار مجمد" بقيمة 4 ملايين دولار.

وأضاف الضوي أن صادرات مصر من الخرشوف المجمد لفرنسا بلغت 4 ملايين دولار خلال 2021، ومن الأسماك نحو 3 ملايين دولار، ومن الكحول إيثيل نحو مليوني دولار، ومن "محضرات الخضر" نحو مليوني دولار، ومن "محضرات فاكهة" نحو مليون دولار، ومن مولاس نحو مليون دولار.

كما أعلن الضوي مشاركة المجلس في معرض "سيال"الذى يقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 15 الى 19 أكتوبر المقبل .

ومن حانبها، كشفت هبة سهيل مدير ادارة المعارض بالمجلس مشاركة 73 شركة مصرية على مساحة 950 متر، مقسمة على 3 قاعات، لإبراز مدى التطور الكبير الذي حققته الصناعات الغذائية المصرية، منهم 67 شركة صناعات غذائية ،و5 شركات حاصلات زراعية، تمثل قطاعات متنوعة فى مجال الصناعات الغذائية من خضروات وفاكهة مجمدة، وزيوت طعام، وحبوب وبقوليات، وزيتون وزيت زيتون، ومكرونات، وحلويات وسناكس، وصلصة طماطم، وخمائر، ومعلبات، وعصائر، وتمور، ومنتجات ألبان وأجبان، وحلاوة طحينية وطحينة ومنتجات شوفان وشاي وشاي أعشاب، فضلا عن شركات الحاصلات الزراعية الطازجة.

وأضافت سهيل أن المجلس يحرص على المشاركة الدورية في المعرض منذ نحو 20 عاما، مشيرة إلى أن المعرض يعد من أهم المعارض الصناعات الغذائية في العالم والذى يتيح للشركات المصرية الترويج لصادراتها ليس في فرنسا فقط بل لكافة الدول الأوروبية، موضحة أنه يزور المعرض سنويا، نحو 16 ألف زائر من الدول التى نهتم بزيادة الصادرات لها، بالإضافة إلى أكثر من 160 ألف زائر من دول جديدة نسعى الى فتح أسواق فيها.

وأشارت سهيل إلى أنه تم بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري،الترويج للشركات المشاركة، كما قدم التمثيل التجاري بيانات بالعملاء والمستوردين المهتمين بالمنتجات المصرية، لتوجيه الدعوات لها للزيارة الجناح المصري، مضيفة أن العام الحالي سيشهد مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة بجناح مجمع،للتعرف على إمكانية فتح فرص تصديريها لها،كما ستتوافر للزائرين معلومات عن صادرات القطاع في الأسواق المختلفة.

من جانبه قال كريم ويصا مدير عام الغرفة الفرنسية والصناعة إن الغرفة تعمل على تشجيع الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بصفة خاصة والدول الأوروبية بصفة عامة، من خلال تيسير التعاون الثنائي، والتبادلات التجارية من خلال شبكة الغرف التجارية البالغة 126 غرفة في 96 دولة في العالم، منوها بأن الغرفة ستعمل على مساعدة الشركات المشاركة بمعرض سيال من خلال تنظيم لقاءات للشركات مع نظائرها بالاضافة إلى امكانية تنظيم زيارة لسوق رانجيس الفرنسي الذى يعد من أكبر أسواق الجملة في باريس من خلال لجنة الزارعة بالغرفة.