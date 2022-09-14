نظام غذائى متوازن وبيئة إيجابية.. أبرز ما يحتاجه طفلك لنمو صحى

كتبت نهير عبد النبى

نمو الأطفال وصحتهم الجيدة من الأمور التي يسعى لها الأباء دائما لذلك هناك بعض الاحتياطات والنصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة ونمو الأطفال بطريقة صحية وفقا لما ذكره موقع lifehack وهى:

-نظام غذائي متوازن

يتحكم هرمون النمو البشري (HGH) ، الذي تفرزه الغدة النخامية ، في نمو الطفل. ويجب على المرء أن يأكل الطعام الذي يحفز هذه الغدة على إفراز هرمون النمو. أطعم طفلك بنظام غذائي غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن وخاصة البروتينات. تشمل أهم المنتجات الغذائية التي تحفز هرمون النمو في جسم الطفل الحبوب (الأرز البني ، دقيق القمح ، المعكرونة الكاملة الحبوب ، الخبز متعدد الحبوب ، إلخ) ، الفواكه والخضروات الطازجة ، البيض ، دقيق الشوفان ، فول الصويا ، السبانخ ومنتجات الأسماك.

حاول أيضًا إضافة منتجات غذائية غنية بالزنك إلى نظامك الغذائي تشمل هذه المنتجات جنين القمح والفول السوداني واليقطين وبذور القرع وسرطان البحر. يجب إيلاء اهتمام خاص للطعام حتى يبلغ طفلك سن المراهقة.

- بيئة إيجابية



تحدث الكثير من التغييرات في جسم الطفل في السنوات القليلة الأولى خلال هذه الفترة ، يجب على الآباء وأفراد الأسرة التأكد من أن البيئة المحيطة بطفلهم سعيدة ومليئة بالتحفيز والراحة والإيجابية. كلما تفاعلت أكثر، تحسنت مهارات الاتصال لدى طفلك في المستقبل، ويعزز التفاعل النشط نمو عقل الطفل لأن البيئة الإيجابية والصحية ضرورية جدًا لنمو طفلك .

-النشاط البدني



من سن عامين ، يجب أن تبدأ في إشراك طفلك في الأنشطة البدنية المختلفة، بالنسبة للطفل في الفئة العمرية من 2-5 سنوات ، تعد دروس الرقص والجري من أفضل الأنشطة، خلال 6-12 عامًا ، يعد ركوب الدراجات والجري وممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا لنموه، هذا من شأنه أن يساعده على النمو جسديًا

- مكملات هرمون النمو

هذه هي المكملات التي يمكن أن تساعدك على زيادة طول طفلك ووزنه، و يتوفر الكثير من مكملات هرمون النمو في السوق ، لكن لا تختار أيًا منها عشوائيًا

تناول هذه المكملات فقط عندما يقترح عليك الأطباء ذلك ، ولا يوجد شيء آخر يعمل على تحسين نمو طفلك تجنب استخدام هذه في المراحل الأولى من التطويرو لا تفرط في استخدامها.

- تمارين عالية الكثافة

لا ينصح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا برفع الأثقال ، يمكن أن يعيق هذا نمو طفلك، و هذا هو العمر الذي يقترح فيه فقط تدريبات رياضات مثل كرة السلة والتنس وكرة الريشة فهي الأفضل لطفلك لأنها تنطوي على القفز ، مما يزيد من طوله.

- النوم



هناك أشياء معينة قد نتجاهلها ولكنها ذات أهمية قصوى تؤثر ساعات النوم المناسبة وأنماط النوم أيضًا على نمو طفلك، و يحدث أقصى تحفيز لهرمون النمو أثناء النوم. ليس هذا فقط ، ولكن النوم الجيد أيضًا يهدئ العقل ويعزز الكفاءة، أفضل ساعات النوم هي من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، تأكد من أن طفلك ينام في وقت مبكر من الليل.