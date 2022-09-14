نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات المحافظة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وهي المبادرة الوطنية التي ترعاها وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، وتستهدف مشاركة المشروعات الخضراء الذكية في العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتحافظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة و الموارد والتي تحافظ على التنوع البيولوجي، وخدمات النظم البيئية و التي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وخلال الاجتماع استعرض "عصام" عدد المشروعات المُشَارِكة حتى الآن و نِسب إتمام التسجيل في الفئات الست للمبادرة، وأكد عصام أن الفرصة مازالت متاحة أمام جميع الجهات الحكومية و القطاع الخاص بالمحافظة و أيضًا أمام الأفراد من أصحاب المشروعات و المبادرات المعنية بالمبادرة، داعيًا الجميع لإتمام إجراءات التسجيل قبل موعد إغلاق التسجيل المقرر له 18 سبتمبر الجاري.

الجدير بالذكر أنَّ رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022بشأن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر؛ و ذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي و تغيرات المناخ، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، و يتولي رئاسة لجنة التحكيم الوطنية الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.