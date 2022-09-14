نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية

أسوان - صلاح المسن

تفقد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب اليوم، مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان.

واستهل الدكتور لؤى سعد الدين نصرت زيارته بلقاء مع المهندس أحمد سالم مدير المركز، حيث عبر عن رؤية جامعة أسوان تحت قيادة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة نحو التحول الرقمى والدور المتوقع من مركز إبداع مصر الرقمية فى هذا الإطار، كما استمع الدكتور لؤى سعد الدين لشرح قدمه المهندس أحمد سالم عن خطة التدريب المعدة من المركز لدعم شباب أسوان من الطلاب والخريجين في العام الجامعي الجاري.

كما شملت زيارة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب تفقد معامل الهيئات الثلاثة العاملة في المركز، بدئها بزيارة لمعامل المعهد القومي للإتصالات حيث تقفد سيادته دورة الذكاء الإصطناعي المقدمة من المعهد، وقد عبر الطلاب عن سعادتهم بما تلقوه من معلومات قيمة في الدورة كما قدموا شكرهم لدكتور لؤي سعد الدين وذلك لقيام جامعة اسوان بإستضافة المغتربين منهم في المدينة الجامعية الخاصة بطلاب جامعة أسوان، وذلك بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة أسوان والمعهد القومي للإتصالات في هذا الشأن والذي تم توقيعه بحضور كلا من الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة و الدكتور إيمان عاشور رئيس المعهد القومي للإتصالات.

كما شملت زيارة الدكتور لؤي تفقد معامل معهد تكنولوجيا المعلومات، حيث إلتقى بمجموعة من خريجي الجامعات من الدراسين في منح تطوير محتوى التعليم الإلكتروني وكذا مجموعات من أطفال المدارس والمنتظمين في دورة الذكاء الإصطناعي للأطفال، كما إلتقى أيضا بمجموعة من الدراسين في دورة العمل الحر، وقد عبر جميع الطلاب عن سعادتهم بما تلقوه من معلومات قيمة وتطلعهم للمزيد من خدمات المعهد، وذلك لما يميز دورات المعهد من إرتباط بسوق العمل وتزامن مع التوجهات العالمية نحو صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كما تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان ، المعمل المخصص لتصنيع نماذج المشروعات والذي جهزته هيئة الإبداع وريادة الأعمال التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كما اختتم الدكتور لؤي سعد الدين زيارته بلقاء مع ممثلي الجهات الثلاثة العاملة في المركز حيث إستمع لعرض عن إنجازات كل جهة كما إستمع لعرض عن محاور التعاون المقترحة منهم لتعزيز العلاقة بين المركز وجامعة أسوان وتحقيق قدر أكبر من الإستفادة لشباب أسوان. ومن المعروف أن مركز إبداع مصر الرقمية هو مؤسسة مصرية تابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إنشاء المركز بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة أسوان في فبراير 2019، وقد بدأ المركز تشغيله التجريبي بإنتهاء الإنشائات في مايو 2021،

وكان قد شرف المركز بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفتتاحه في يونيو 2022 ويعتبر المركز مجمعا لتقديم خدمات ثلاث هيئات تابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي معهد تكنولوجيا المعلومات وترأسه الدكتوره هبة صالح والمعهد القومي للإتصالات وترأسه الدكتوره إيمان عاشور ومركز الإبداع ودعم ريادة الأعمال ويراسه الدكتور حسام عثمان.