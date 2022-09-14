ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة BOMAR CERES بحمولة 5500 طن صودا كاوية

استقبل ميناء غرب بورسعيد لأول مرة السفينة BOMAR CERES، والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 107 متراً بغاطس 7 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 3997 طن ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 5500 طن صودا كاوية.

وفي ذات السياق استقبل الميناء أيضاً السفينة ZAMZAM1 والتي يبلغ طولها 91 متراً وغاطس 5.6 متراً بحمولة كلية 2119 طن وذلك لتفريغ 3546 طن رخام.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.