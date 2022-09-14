مياه دمياط: لقاءات جماهرية وجولات ميدانية للمشاركة المجتمعية بقرى ومركز كفر سعد

كتب أحمد حسن

وجه المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بضرورة تكثيف الأنشطة المجتمعية بالقري الجاري العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى إطار الدور المجتمعى للشركة، مشيرا إلى قيام فريق المشاركة المجتمعية بالعديد من الأنشطة المجتمعية المكثفة بقري بمركز كفر سعد حيث تم إستهداف عدد (7) قرى خلال شهر أغسطس، وتنوعت الأنشطة حيث شملت زيارات مؤسسات المجتمع المدني لمحطات مياه الشرب للتعرف علي مراحل تنقية المياه وحجم الإستثمارات التي تقوم بها الشركة و كذلك التنسيق للقاءات جماهيرية بقري حياة كريمة المرحلة الثانية.

هذا إلى جانب تدريب العديد من الكوادر البشرية لعدد من الجمعيات الأهلية على المسوح المجتمعية ونشر الوعى المجتمعي بقري حياة كريمة كما تم عمل لقاء برجال الدين بمسجد مديرية أوقاف كفر سعد والسادة الأئمة و زيارة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر سعد وعمل لقاء مجتمعي لرواد الكنيسة وجلسات تعارف بعدد من الجمعيات الأهلية بمركزي دمياط والزرقا والتي استهدفت عدد (10) جمعيات أهلية.

كما شملت الفترة زيارة للسادة مسئولي مشروعات البنية التحتية بالشركة القابضة لمتابعة مشروعات حياة كريمة وقد تم عمل جولات ميدانية بالتعاون مع فريق المشاركة المجتمعية بدمياط لعدد من محطات وروافع مشروعات حياة كريمة كما تم عمل لقاءات ميدانية بأهالي قري عزبة (1) والتوفيقية والوسطاني.