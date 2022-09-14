منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تتلقى "1952" شكوى واستغاثة خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى المحافظة والتابعة لمجلس الوزراء، استقبلت 1952 شكوى خلال شهر أغسطس الماضى وتم تنفيذ (1856) شكوى منها بمعدل إنجاز 95% ،مشيراً لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الإختصاص، والرد عليها إلكترونياً، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

كما تابع محافظ الشرقية جهود المختصين في الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المحافظة تلقت 52 شكوى خلال شهر أغسطس الماضي، تم الإستجابة لها بمعدل إنجاز 100٪ .

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية على تلقي شكاوى المواطنين أول بأول على منظومة الشكاوى الحكومية من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية (2333391) أو الخط الساخن: 16528 كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الالكتروني للمنظومة "https://www.shakwa.eg".

كما يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم الواتس آب : 01150606783 .

وفى سياق متصل اشار مدير البوابة الإلكترونية ، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (1952) شكوى واستغاثة، خلال شهر أغسطس الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى،و تمت الإستجابة لـ (1856) شكوى بنسبة (95%) ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (96) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.