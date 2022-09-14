وأضاف كيريلينكو - في بيان عبر موقع "تليجرام" حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا، وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على فرض السيطرة على أراضي منطقة دونيتسك والسيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا، فضلا عن تعطيل هجوم القوات الأوكرانية في اتجاهات معينة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

وفي نفس السياق، أعلنت السلطات في دونيتسك مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء قيام القوات الأوكرانية بإطلاق النار على قرية شمال جورلوفكا.

وأوضحت السلطات ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن قوات دونيتسك تمكنت من صد هجمات أوكرانية على عدة محاور، وإحباط محاولات لقوات كييف لعبور نهر سيفيرسكي دونيتس في دونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هذه العمليات .

وكان رئيس "دونيتسك" دينيس بوشيلين، قد أعلن أمس الثلاثاء، القضاء على مجموعة كاملة من قوات كييف، حاولت التقدم في اتجاه مطار دونيتسك، مؤكدا أن قوات الجمهورية تحقق نجاحات ملحوظة على مختلف الجبهات.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسي ألكسندر باستريكين فتح تحقيق جنائي بشأن تهديدات لمدنيين في منطقة خاركوف.

وأوضحت اللجنة ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه تم توثيق حالات تهديد لمدنيين من قبل مسلحين أوكرانيين، مشيرة إلى أن معلمين في منطقة خاركوف يدرسون اللغة الروسية تم تهديدهم بالسجن لمدة 15 عاما .

ومن جانبها، أكدت وزارة التعليم الروسية أن كل المعلمين الذين يرغبون في مغادرة مقاطعة خاركوف تم إجلاؤهم إلى موسكو.