واقترب الفلسطينيان من الجنود الإسرائيليين وفتحا النار، ما أدى إلى مقتل الضابط الإسرائيلى، لترد القوة الإسرائيلية بإطلاق النار عليهما ما أدى إلى مقتلهما.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الفلسطينيين هما عبد الرحمن هاني عابد وأحمد أيمن عابد من بلدة "كفردان"، والأخير عنصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتجند في صفوفها مؤخرًا.

وتشعر إسرائيل بقلق بالغ في الآونة الأخيرة، جراء انخراط أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في العمليات ضد جنودها بالضفة الغربية.