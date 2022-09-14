اليوم السابع
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مع اقتراب فصل الشتاء اتبع هذه المعلومات لخفض فاتورة الكهرباء

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:30 ص
مع اقتراب فصل الشتاء اتبع هذه المعلومات لخفض فاتورة الكهرباء عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أسابيع قليل ويهل علينا فصل الشتاء والذى يعتقد الكثير من المواطنين أن فاتورة الكهرباء تنخفض تلقائيا و لكن الحقيقة هو أن استهلاك المواطن هو فقط من يحدد قيمة الفاتورة،  اليوم السابع يرصد لقراءه بعض المعلومات التي تساعد فى تقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء، وبالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك واستغلال هذه الأموال فى مجالات أخرى، وهى كاﻻتى:
 
1-  الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.
 
2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.
 
3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.
 
4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.
 
5- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
 
6-استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.
 
7- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء ،اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.
 
8- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

الكهرباء

ترشيد الاستهلاك

فاتورة الكهرباء

الشتاء



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