اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات دولية أوروبية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:05 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات دولية أوروبية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران دولية سياحية، أغلبها أوروبية، وأكثرها وصولا من المطارات التشيكية، حيث تقل على متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات مختلفة .
 
وبينت كشوف الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى، بداية من  السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع، وصول 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية فى المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الإيطالية ثم البولندية والألمانية.
 
وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلات التى تصل خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية، وبعد 110 رحلات دولية أوروبية 5 رحلات داخلية .
 
وحسب جداول الرحلات الأسبوعية يصل خلال الأسبوع، 3 بلجيكي، 4 من هولندي، 20 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من المانيا، و34 تشيكي، و19 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، و3 من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر، و5 رحلات داخلية.
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسي علم الدولي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة