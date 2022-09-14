مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق القاهرة - أسوان الزراعي بالقرب من مدينة ملوي، جنوب المنيا تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بالطريق الزراعي بالقرب من مدينة ملوي، حيث أسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة خضراوي. ع. ع 62 سنه وعامر .. ع 45 سنه مقيمان بمركز ملوي، فيما أصيب محمد. خ. ع 37 سنه وعبد العزيز. خ. ع 33 سنه مقيمان بالقاهرة، وتم نقلهم إلى المستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.