

وأضاف أوشاكوف "ندعو كل من أذربيجان وأرمينيا إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والامتثال بشكل عام للبيان الثلاثي المعروف لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في شهر نوفمبر 2020، وكذلك في يناير ونوفمبر 2021". حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وتابع مساعد الرئيس الروسي "موسكو قلقة للغاية من تصعيد الموقف.. نحن الآن على اتصال دائم ووثيق مع باكو ويريفان على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، وبالنظر إلى ما حدث الليلة الماضية، فإن محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف في سمرقند ستكون مهمة"، حيث يشارك الرئيسان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في سمرقند بأوزبكستان يومي 15 و16 سبتمبر.



وقال "بناء على طلب الجانب الأرميني، سيعقد اجتماع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر الفيديو اليوم".. وقال أوشاكوف إن طلب أرمينيا يتعلق بـ"تصعيد الوضع على الحدود الأرمنية-الأذرية".



وأوضح أوشاكوف أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتصل بالرئيس الروسي ليلا من أجل "تبادل الآراء" بشكل عاجل حول الوضع.



يشار إلى أنه صباح اليوم شنت القوات المسلحة الأذرية هجوما عسكريا في عدة اتجاهات ضد أرمينيا، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، ولا يزال الوضع على طول عدة أجزاء من الحدود الأرمنية- الأذرية متوترا للغاية.