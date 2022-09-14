اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسؤول بالكرملين: لقاء بوتين - شى اتصال شخصي "طال انتظاره"

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:00 ص
مسؤول بالكرملين: لقاء بوتين - شى اتصال شخصي "طال انتظاره" بوتين
وكالات

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أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في سمرقند بأوزبكستان على هامش قمة منظمة شنغهاي القضايا الإقليمية والدولية.
 
واعتبر أوشاكوف أن "الاجتماع نفسه، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الدولي الحالي، بالطبع، له أهمية خاصة".
 
وأشار إلى أنه "من المقرر أن يبحث القادة كلا من الأجندة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية".
 
ووصف الاجتماع المقبل بين بوتين وشي جين بينغ بأنه "اتصال شخصي طال انتظاره".
 
وأضاف أن "هذا هو الاجتماع الشخصي الثاني لرؤساء الدول خلال جائحة فيروس كورونا"، مذكرا أن الاجتماع الأول عقد في فبراير في بكين، عندما حضر الرئيس الروسي افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
 
وقال أندري دينيسوف، السفير الروسي لدى الصين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و 16 سبتمبر.
 

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