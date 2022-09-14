مدير عام الزراعة بالشرقية: 29 حلقة تسويق لاستقبال القطن من المزارعين

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية إن عدد الحلقات التسويقية لاستقبال محصول القطن من المزارعين 29 حلقة، موزعة على كل المراكز منها "صان الحجر - صان البحرية - رمسيس - كفر المسلمية - الصوفية وتل راك - ومنشأة أبو عمر - والناصرية - البكارشة - وقصاصين الأزهار - وديرب نجم- وكفر صقر- والزقازيق - وبلبيس ومشتول السوق - الحسينية - منيا القمح" تستعد لاستقبال المحصول من المزارعين.

وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أنه تم انطلاق موسم الجنى رسميا، وأن المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت الـ56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري،هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9 إلى 11 قنطارا / فدان، كما أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية، منوها عن وجود 29 حلقة للتسويق.

وتابع: أن زراعة محصول القطن تبدأ فى منتصف شهر أبريل لتستمر حتى منتصف يونيو، ولم يسمح بالزراعة بعد هذا الموعد لتجنب الآثار السلبية للزراعات المتأخرة متمثلة فى ضعف الإنتاجية وزيادة احتمالات الإصابة بالآفات نتيجة تعرضها لموجات الحر المتتالية، وقد تمت زراعة مساحات كبيرة فى المراكز الشمالية بالمحافظة، وهى الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر و أولاد صقر وكفر صقر وأبو كبير وديرب نجم وبلبيس،وذلك لخصوبة التربة وتوافر الظروف المناخية الملائمة لزراعة القطن هذا علاوة على وقوعها فى نهايات الترع واكتساب المزارعين فى تلك المناطق خبرات موروثة عن آبائهم بقدرتهم على تحقيق أعلى إنتاجية، وتبدأ عملية الجنى فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام.



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