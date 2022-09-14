مدير تعليم القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماع مديرى أمن الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور تامر على القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، لمتابعة ما تم من استعدادات نهائية تمهيدا لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية بالقليوبية، فى بيان لها، أن وكيل الوزارة استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتناول ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، موجها بتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مدارس المحافظة.

وشدد مدير تعليم القليوبية على تكثيف المرور على كل المدارس للتأكد من تلافى أى سلبيات أو ملاحظات واستكمال كل الاحتياجات، وإجراءات السلامة والحماية المدنية، لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة، حرصاً على سلامة العملية التعليمية وراحة وأمان كل أبناء المحافظة من المعلمين والعاملين والطلاب.



خلال الاجتماع



الحضور بالاجتماع