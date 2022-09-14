مدير بيطرى الأقصر يتفقد مجزر القرنة الآلى ومجزر أرمنت لمعرفة احتياجات تشغيلها

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، جولة لمتابعة وتفقد مجزر مدينة القرنة الآلى لمعرفة إحتياجات تشغيله لخدمة الأهالى، وذلك برفقة كل من الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية، وبالاشتراك مع اللواء أحمد جمال رئيس مجلس مدينة القرنة، وحجازي محمد النحاس نائب رئيس مدينة القرنة، والمهندس رامي صبحي مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القرنة، والمهندس محمد العطيفي من المدينة.

وتابع مدير بيطرى الأقصر خلال جولته بمجزر القرنة، كافة تفاصيل وتجهيزات المجزر وكذلك إعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة الأهالي في قرى ومركز القرنة والمراكز المجاورة، حفاظاً على صحة سلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة أعمال تطوير المجازر بالأقصر.



كما شملت جولات رجال الطب البيطرى، المرور على مجزر أرمنت لمتابعة أعمال تطوير المجازر، وتم عقد اجتماع مع العميد عبدالله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت، ومحمد يوسف من مجلس مدينة أرمنت، وتم إعداد المقايسة اللازمة لرفع كفاءة مجزر أرمنت وإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة، وذلك للعرض على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية لرفع كفاءة المجازر حفاظاً على صحة وسلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين.

وكان قد تفقد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، العمل فى مجزر إسنا العمومى لمتابعة أعمال الذبح والإطمئنان على سير العمل داخله، حيث تم إعداد تقرير عن رفع كفاءة المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالى السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما تفقد الدكتور فتحى سلمى، برفقة اللجنة الطبية البيطرية بالمديرية، العمل فى مجزر وادى النسيم الالى للدواجن بإسنا، وقامت اللجنة بمعاينة المجزر عقب فترة التوقف للصيانة ورفع كفاءة المجزر، وتم التأكد من جاهزية المجزر للعمل كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية القائمين عليه، وأن يتم عمل المجزر تحت إشراف بيطري كامل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحرصاً على سلامة وصحة الغذاء.



تفقد مبنى مجزر القرنة الآلى غرب الأقصر



لقاء الطب البيطرى مع رئيس مدينة أرمنت