محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى للقيادات التنفيذية بالمحافظة

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التى تهم المواطن السوهاجى، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

ناقش الاجتماع كتاب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن مشروع رصف الطريق الشرقى للترعة الفاروقية الموازى للطريق السريع سوهاج/ نجع حمادي، بمركز دار السلام بطول 45 كيلومتر، حيث تم حصر المعوقات الموجودة على الطريق من مرافق " غاز طبيعي، واتصالات، وصرف صحي، وكهرباء "، ووجه المحافظ بسرعة العمل على إزالة كافة المعوقات تمهيدا للبدء فى إجراءات إدراج المشروع ضمن خطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، بمتابعة استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح والهيئات الحكومية، والشوارع والميادين العامة، وذلك بما لا يتعارض مع الحالة الأمنية والأمور الحياتية للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة المباني الحكومية، مشددا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الاشغالات، والتنسيق مع شرطة المرافق؛ للقيام بحملات مكبرة بجميع مراكز المحافظة؛ لإزالة الاشغالات، والعشوائيات، والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق.