محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لبحث موقف مشروعات حياة كريمة.. صور

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين كافة الجهات المعنية، كما تناول الاجتماع آخر المستجدات والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها.

ووجه المحافظ شركات " الكهرباء، والمياه، والاتصالات "، بإعداد دراسة مفصلة عن المشروعات التي تنفذها كل جهة، تتضمن جهة التمويل، وتاريخ استلام الموقع وبدء العمل فيه، والجدول الزمني للانتهاء من الأعمال، حتى يتسنى العمل بشكل منظم ومتتابع داخل جميع القطاعات للانتهاء من جميع المشروعات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول والمواعيد الزمنية المقررة، للانتهاء من كافة المشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ .

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة وهم " أشرف مشرف حسين مدير إدارة البيئة وعضو وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، ومحمد فتحي محمد وكيل إدارة الحسابات بالديوان العام، وطارق عثمان أمين عضو إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المحافظة، وأسامة أحمد محمد عضو إدارة الأمن بالديوان"، وذلك نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم خلال الفترة الماضية.