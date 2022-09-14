محافظ بورسعيد يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لبحث سبل التعاون

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، السفير منصوربيك كيلينشيف سفير جمهورية اوزبكستان لدى مصر، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد وجمهورية أوزبكستان، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية والمهندس حسام جبر رئيس جمعية المستثمرين والمهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة مصنع الوتكس

ورحب محافظ بورسعيد بسفير جمهورية أوزبكستان وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و جمهورية أوزبكستان، مشيرا الى ترحيبه بالتعاون المثمر مع جمهورية أوزبكستان.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التى شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانئ، مما جعلها قبلة استثمارات العالم، لافتا أن بورسعيد تصدر أكثر من 60% من الملابس الجاهزة لدول اوروبا والشرق الاوسط، قائلا أن التنوع الصناعى ساهم فى تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق كبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الأوزبكستاني.

وتناول رجال الأعمال الحديث عن مشروعاتهم الصناعية على أرض بورسعيد ، والمنتجات التي يتم تصديرها للدول الاوربية، وتطلعاتهم نحو مزيد من التعاون مع سفير جمهورية أوزبكستان.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية فى المجال الصناعى.