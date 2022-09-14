محافظ بورسعيد يبحث مع سفير جمهورية سيراليون تعزيز التعاون الاستثمارى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، السفير صادق سيلا سفير جمهورية سيراليون ، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس ادارة الو تكس للمنسوجات، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بزيارة السفير لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعزيز التعاون مع دول أفريقيا، معرباً عن فخره بكافة سبل التعاون المثمر مع جمهورية سيراليون.

واستعرض محافظ بورسعيد جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، من خلال فيلم تسجيلي، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، وأصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، ومؤكدًا أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، وتولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

ومن جانبه ، وجه سفير جمهورية سيراليون لدي مصر الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله وترحيبه، مشيدا بالتنمية التي جرت على أرض بورسعيد في كافة المجالات، خاصة المجال الصناعي، مرحبا بكافة أشكال التعاون مع محافظة بورسعيد.