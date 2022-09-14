محافظ المنيا يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بالشيخ فضل ببنى مزار

وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم ، حجر الأساس لمشروع محطة معالجة صرف صحي الشيخ فضل بمركز بني مزار، والذي يعمل بنظام المعالجة الثلاثية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 250 مليون جنيه، وتصل طاقة المحطة إلى 18 ألف متر مكعب/ يوم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



رافق المحافظ المهندس منتصر عبدالوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



قال المحافظ إن المشروع المنفذ سيكون بنظام المعالجة الثلاثية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي، طبقا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، لافتاً إلي أن المشروع سيخدم حوالي 180 ألف نسمة من أهالينا بقري الشيخ فضل، ومنشأة الشيخ فضل، وبني صامت، وحماضه، والناصرية، وسيكون على مساحة 12 فدان بمنطقة شرق النيل بالظهير الصحراوي لقرية الشيخ فضل.



ووجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال ، مع إعطاء الأولوية للعمل في تلك المشروعات لأبناء القرى المنفذ بها المشروعات الخدمية.