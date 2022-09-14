محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات لأسرة تعول طفلة تعانى من ضمور بالمخ

المنوفية - محمد فتحى

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أسرة من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية من ناحية قرية زوير التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم تعول 4 أبناء أحدهم طفلة تبلغ من العمر عامين وتعانى من ضمور بالمخ وتشنجات عصبية والتهاب رئوى مزمن وتحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة ، حيث قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية للأسرة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، موجهاً باصطحاب الحالة إلى معهد الكبد القومي بالمحافظة لإجراء الفحوصات الطبية واتخاذ اللازم حيالها مراعاة لظروفها الصحية وكذا بحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة للطفلة لمساعدة الأسرة فى تحمل نفقات العلاج.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام ، للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وإيجاد حلول فورية حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة حفاظاَ على حقوقهم وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ببحث شكوى مواطن من ناحية شبرا خلفون بشبين الكوم يتضرر من عدم تنفيذ قرار الإزالة لأحد جيرانه لتعديه بالبناء المخالف بالشارع العام مما يعيق الحركة المرورية بالطريق وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك، فيما وجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بعرض موقف أحد المهندسين بالهيئة يتضرر من صدور قرار نقله من منطقة المنوفية إلى المنطقة الغربية ويلتمس إلغاء القرار مراعاة لظروفه الاجتماعية.

كما تضمن اللقاء تكليف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بإجراء معاينة على الطبيعة لفحص شكوى مواطنة بشبين الكوم تضرر من تعنت مسئولى الوحدة المحلية بالماى لإصدارهم قرار إزالة لسور خاص بقطعة أرض بها والعرض عليه بالموقف لاتخاذ اللازم فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة للإستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات ، وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة.