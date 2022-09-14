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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:22 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية والتى قامت بها محافظة القاهرة ضمن المشروع القومى الذى تقوم به الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير مسار العائلة المقدسة.

وأكد محافظ القاهرة أن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التى بذلت فيها الدولة جهداً كبيراً ليصبح مشروعاً سياحياً ودينياً، يجذب ملايين السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسارمشيرًا إلى أن شجرة العذراء مريم من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة حيث تعرف باسم الشجرة المباركة، حيث استظلت بها مريم العذراء وابنها السيد المسيح عليهما السلام.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية التطوير شملت معالجة مشكلة الصرف الصحي في منطقة شجرة مريم ، وتطوير المظهر الحضاري والهوية البصرية للمكان ، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به ، وطلاء جميع العقارات المطلة على المزار .

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الموقع العام والحديقة المجاورة لشجرة مريم .

 

تفقد محافظ القاهرة
تفقد محافظ القاهرة

 

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 


شجرة مريم

مسار العائلة

تطوير شجرة مريم

القاهرة



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