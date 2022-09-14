محافظ الغربية يشهد غرس 600 شجرة بمراكز طنطا والمحلة وسمنود

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في زراعة أشجار الزينة حتى الوصول إلى 50 ألف شجرة في جميع المراكز والمدن والأحياء بالغربية، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم لزراعة 600 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة في الطريق الزراعي طنطا – المحلة بنطاق مركز طنطا والمحلة، إلى جانب طريق سمنود- المنصورة، حيث تمت زراعة أشجار ( الجازورين ، الكافور) وذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، رضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود.

ووجه محافظ الغربية الشكر للعاملين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، وبمديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، على جهودهم المبذولة في الوصول إلى زراعة 32 ألف شجرة وجاري استكمال المستهدف طبقا للجدول الزمني.

وأوضح رحمي أن الخطة التي تتمثل في تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وأشار المحافظ أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تستضيفها مصر نهاية العام الجاري.

يذكر أن محافظة الغربية في الفترة الأخيرة قامت بزراعة 32 ألف شجرة في جميع المراكز والمدن وعلي الطرق الرئيسية والميادين العامة من أنواع الكافور والتي تتميز بكبر وسمك جذوعها التي تصل أقطارها من 0.5 حتى متر واحد ويبلغ ارتفاعها من 20 إلى 30 متراً وقد يصل إلى أكثر من 50 متراً أحياناً، إلى جانب شجرة الصفصاف والتي يصل ارتفاعها إلى ما يقارب 30 إلى 50 قدما وتحقق انتشار يتراوح ما بين 30 إلى 40 قدما وطولها بين 3 إلى 6 بوصات، فضلاً عن زراعة شجرة الجوالين وهي شجرة شبه دائمة الخضرة، صغيرة نسبياً، يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار كحد أقصى، وتتصف بأنها مقاومة للجفاف بدرجة عالية مما يسمح لها بالنمو في مختلف البيئات.