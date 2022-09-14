اليوم السابع
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محافظ الغربية يخفض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:34 م
محافظ الغربية يخفض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2022 / 2023.
 
جاء هذا القرار بناء على المذكرة المعروضة من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبعد دراسة أعداد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني، وعدم تحقيق المستهدف من الأعداد ببعض المدارس، وحرصًا على الصالح العام، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، للالتحاق بالمرحلة الثانوية الفنية بمدارس المحافظة، ليكون الحد الأدنى للقبول وفق الجدول التالي:
 
جدول التنسيق
جدول التنسيق
 
 
 
 
 
 

محافظ الغربية

وكيل تعليم الغربية

مدارس الثانوية الفنية بالغربية

تنسيق مدارس الثانوية الفنية بالغربية



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