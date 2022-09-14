محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق فاقوس / أبو شلبى

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 6 كم والمنفذ على مرحلتين الأولي تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه ، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق وسرعة انهاء اعمال الترفيق بالمرحلة الثانية ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الإنتهاء من أعمال الرصف والتوسعة بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس / أبو شلبي بطول 3 كم وتوسعته بمتوسط عرض من 8 -10 م باستخدام تقنية FDR حيث تم وضع طبقة التأسيس النهائية بالطريق من الكيلو 1.200 حتي الكيلو 2.00 وجاري الإنتهاء من أعمال إنشاء حوائط ساندة بقطاعات متفرقة من الطريق بإجمالي اطوال 400 متر تمهيداً لأعمال الرصف وفتح الطريق امام عبور السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.