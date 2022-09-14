محافظ الدقهلية يبحث مع قيادات التعليم الاستعداد لاستقبال العام الدراسى

الدقهلية فريق محافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إجتماعا موسعا مع قيادات ومديري الإدارات التعليمية، البالغ عددها 17 ادارة تعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، واستهدف الإجتماع مراجعة الاستعدادات اللازمة من قبل الادارات التعليمية، لإستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة علي مستوي المحافظة.

واوضح "مختار"في بداية الإجتماع ان مدارس الدقهلية، تستقبل 1مليون و557 ألف طالب وطالبه وذلك في 3660 مدرسة بجميع المراحل التعليمية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد "مختار" خلال الاجتماع لمديري الادارات التعليمية ،علي ضرورة الجاهزية التامة لجميع المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا لأهمية وسرعة الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة للمدارس، والمتابعة والإشراف الكامل من قبل كل مدير إدارة في هذا الشأن، مؤكدا علي أهمية متابعة النظافة العامة داخل وحول المدارس حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة لابنائنا الطلاب.

وأشار "مختار" لأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية، في أعمال رفع كفاءة المدارس والنهوض بها لتقديم خدمات تعليمية متميزة، لأبناء الدقهلية بجميع مدارس المحافظة مشيرا ان الدقهلية رائدة في مجال الجهود الذاتية في جميع المجالات وكافة القطاعات الخدمية.

وأكد "مختار" علي اهمية المتابعة من قبل مديري الادارات التعليمية، لأعمال توصيل المرافق لجميع المدارس الجديدة، التي تم افتتاحها مؤخرا والتي سيتم افتتاحها حتي تكون علي أعلي مستوي وجاهزية لإستقبال الدارسين بها.

ووجه "مختار" علي ضرورة متابعة مديري الإدارات، لترشيد إستهلاك الكهرباء والمياة بالمدارس وتشكيل لجان من الإدارات التعليمية في هذا الشأن، وأشار محافظ الدقهلية لأهمية العمل الجاد في التشجير، وزيادة المساحات الخضراء، في إطار إستضافة مصر لمؤتمر المناخ، في نوفمبر القادم وتنفيذا المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، حرصا علي المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية آمنه.

وشدد "مختار" علي متابعة وملاحظة الحالة الصحية للتلاميذ والطلاب، واتخاذ مايلزم حيال اي حالات طارئة فورا، والوقاية والحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة.

ووجه " مختار" وكيل وزارة التربية والتعليم لضرورة المتابعة المستمرة لإنتظام المنظومة التعليمية، من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنّاء، مع مجلس الأمناء بمدراس المحافظة، والتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة، والتجاوب معها فورا ليكون عاما دراسيا ناجحا دون أية معوقات، مؤكدا علي دعم المحافظة الكامل، والعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب والسعي لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الدقهلية.