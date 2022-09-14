محافظ الجيزة يتابع جهود رصف وتطوير شوارع البدرشين والحوامدية والوراق

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل علي المواطنين وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

وتابع محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق وحي العمرانية في تنفيذ أعمال الرصف بميدان الحسينية ومطلع ومنزل كوبرى العمرانية والطريق السطحي بالشارع لتحسين الحركة المرورية؛ نظرا لما تشهدة المنطقة من تواجد كبير للمركبات.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود رفع كفاءة الطرق والتمهيد لتنفيذ أعمال الرصف بمركز ومدينة البدرشين حيث تم تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل الي جانب إزالة البروز والتعديات بالقطاع الثاني بشارع عباس عناني للبدء في أعمال التطوير. بالإضافة إلى البدء في تنفيذ أعمال توسعه طريق المنطقة الأثرية بسقارة تمهيدا للتطوير.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي الوراق في تحسين حاله الطرق وقد تم البدء في تمهيد شارع خط الغاز الجديد تمهيدا لرصفه و تطويره ليكون طريق موازي لشارع الغاز الرئيسي وذلك استجابه لمطالب المواطنين.

وفي مدينة الحوامدية تم البدء في تمهيد واجراء تنسيق عام لشارع صلاح سالم بالحوامدية وإزالة طبقة الطريق الهالكة للبدء في عمليه التوسع والرصف.

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها.