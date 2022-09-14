محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماع الاستعداد المُبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل ورئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ومدير عام مرفق المياه بهيئة قناة السويس ومدير عام مديرية الرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار مع تحديد بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي ووضع حلول جذرية لتلافيها.

وأشار "هنري" إلى بؤر تجمعات مياه الأمطار بحيِّ ثالث منها شارع معاذ بن جبل و النخيل و أمام بوابة حديقة الخالدين شارع شجاع أمام مركز على خليل للعيون، مدرسة القديس يوسف بمنطقة المدارس بالطريق الدائري، أمام قسم شرطة المرافق مبني مجمع المحاكم مع برج الجوهرة، طريق الكاكولا، خلف ديوان عام المحافظة، أمام مديرية الزراعة، شارع شبين مع التجاري (ميدان إبراهيم سلامة).

أما بالنسبة لبؤر تجمعات مياه الأمطار بحي ثانِ، خلف النادي الإسماعيلي و شارع الغابة.

كما أضاف أنه يوجد بحيِّ أول بؤر تجمعات مياه الأمطار بمنطقة كارفور، أمام نادى الفيروز، منطقة السبع بنات، أمام قسم أول، أمام كوبري الحميات.

وأكد " الشيمي" أنه تم حل جميع هذه البؤر عن طريق إنشاء بيارات و تغيير خطوط صرف الأمطار و تطهير البالوعات بشكل دوري.

كما أشار "عصمت" إلى أنه تم إعداد خطة لانتشار و تمركز معدات الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و معدات المحافظة و المراكز و المدن و مديرية الري و مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس و ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية في حال مواجهة السيول والأمطار.

وأكد أنه جاري تطهير كافة شنايش الأمطار بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفق خطة زمنية محددة وُضعت مسبقًا مع الوضع في الاعتبار رفع مخلفات تلك الشنايش من قبل الشركة أو سيارات المركز أو الحي التابع له.

وخلال الاجتماع وجه بشارة مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بإعداد دراسة ومعاينة شبكة الصرف لطريق المعاهدة و مدخل عز الدين (أمام البحوث الزراعية).

كما ناقش الاجتماع، أنه تم رصد بؤر تجمع مياه الأمطار تقاطع شارع شل و عثماسون و قد وجه " بشارة " مديرية الطرق و النقل بإنشاء بيارة تجميع.

و أشار مدير عام مديرية الري بالإسماعيلية أنه تم تطهير كافة مخرات السيول القصيرة و المتفرعة؛ و ذلك استعدادًا لمواجهة السيول و الأمطار، ووجه بشارة بتشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الري و الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ و السلامة العامة بالمحافظة للمرور على كافة المخرات.

ووجه "بشارة" شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى ضرورة قطع الكهرباء في المناطق فى حال حدوث سيول و ذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وناقش الاجتماع خطة المرور في الانتشار و تسهيل حركة المرور و إيجاد طرق بديلة علاوة على الخطة الاحتياطية للدفاع المدني و ذلك في حال وجود سيول.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمدة الإنارة و التأكد من سلامتها و العوازل اللازمة لها قبل بداية فصل الشتاء و هطول الأمطار.