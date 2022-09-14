اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:46 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة لتدوير المخلفات بالعجمى

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:23 م
محافظ الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة لتدوير المخلفات بالعجمى محافظ الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة لتجميع وتدوير المخلفات بالعجمي
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة لتجميع وتدوير المخلفات غرب الإسكندرية والتى تتم على مساحة 5 آلاف متر وبقدرة استيعابية 1000 طن يوميا. 
 
وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته باستمرار أعمال تمهيد طريق أم زغيو بطول 8 كيلومترات، وذلك كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من دراسة أعمال تطوير البنية المتهالكة بالطريق وعلى رأسها أعمال الصرف الصحى والذى يقدر تكلفتها التقديرية الأولية مليار جنيه.
 
وأوضح المحافظ إلى أن طريق أم زغيو من الطرق الحيوية بالمحافظة، مشيراً إلى أن المشاكل المتواجدة بطريق أم زغيو متراكمة على مدار عشرات السنين الماضية.
 
وأضاف أنه تم البدء في أعمال التمهيد بالطريق لتيسير حركة مرور المركبات وسيارات النقل عليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للامكانيات المتاحة. 
 
جاء ذلك بحضور السيد موسي رئيس حى العجمى، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس وحدة التدخل السريع، والأستاذ أحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.
 

الاسكندرية

العجمى

محافظ الاسكندرية

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