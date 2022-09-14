اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل التعاون بقضايا المناخ

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:31 م
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل التعاون بقضايا المناخ سفير الاتحاد الاوروبي فى ضيافة محافظ الاسكندرية
كتبت: هناء أبو العز

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استقبل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، صباح اليوم السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي  بالقاهرة، لبحث علاقات التعاون بين الجانبين في مشروعات الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية.

وتم التركيز خلال اللقاء علي مؤتمر المناخ cope27  المنعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والعمل مع الشباب والاستماع إلي أفكارهم ومناقشة مبادرتهم.

وأكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي  بالقاهرة، وجود تعاون مشترك بين الاتحاد ومصر  خاصة في الإسكندرية، بوجود مشروعات في معالجة المناخ والمواصلات، مشيرا إلي  وجود تعديلات في خط الترام في الاسكندرية، لتوفير وسائل آمنه للمواطنين التي تعمل بالكهرباء وافتتاح أسواق تعمل بالطاقه الشمسيه .

 وأشار برجر إلي وجود العديد من المشروعات التي يتم تحضيرها لمواجهة المناخ في الاسكندرية، منها المواصلات الصديقه للبيئة ، خاصة وان الاسكندرية متأثرة  بشكل كبير بالتغييرات المناخية.

من جانبه، أشار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، ان التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الإسكندرية يشمل موضوعات  الهجرة  غير الشرعية وفرص العمل ومساهمات بنك الاستثمار الاوروبي، مشيرا إلي مساهمات الاتحاد في حي العامرية اول وحي العامرية تان وتنشيط سوق لخدمة الأهالي، وتطوير بنية تحتية، من صرف صحي وكهرباء او رصف، بتكلفة بلغت اكتر من ٦٠ مليون جنيه .

ولفت المحافظ إلي افتتاح السوق الكبير  بحي العامرية  خلال شهر  ديسمبر المقبل  بمشاركة الاتحاد الأوروبي.

وأشار المحافظ  إلي أن الاسكندرية تشارك في بالعديد من المشروعات لمواجهة التغييرات المناخي ، والعشرات منها احماية الشواطي في الاسكندرية، وخاصة ضد عملية النحر، موضحا وجود عدد  من المشروعات بتكلفة مليار و900 مليون جنيه اهمها قلعة قايتباي في الاسكندرية.

وأوضح ان هناك مبادرات هامه تقدمها محافظة الاسكندرية  للشباب تشرف عليها وزارة التخطيط وتقدمت الاسكندرية 264 مشروع من اجمالي 1100 مشروع علي مستوى الجمهورية سيتم دراستها في لجنة مسابقات،  ويفوز منهم 18  مبادرة  تشارك في مؤتمر المناخ.

 


المناخ

الإتحاد الأوروبي

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

التغيير المناخي

قمة المناخ



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