اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: سنواجه شتاء صعب مع التغيير المناخى وسنستفيد من مياه الأمطار بنقلها لمشروع الدلتا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:37 م
محافظ الإسكندرية: سنواجه شتاء صعب مع التغيير المناخى وسنستفيد من مياه الأمطار بنقلها لمشروع الدلتا المحافظ خلال استقباله وفد الاتحاد الأوروبي
كتبت: هناء أبو العز

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قال اللواء محمد الشريف، إن الإسكندرية تواجه شتاء صعبا هذا العام وكذلك السنوات القادمة مع تأثرها بالتغير المناخى، ووجود نحر شديد فى المياه مع وجود بنية تحتية متهالكة، وسقوط كمية كبيرة من الأمطار، لكن يتم الاستعداد لها من خلال شبكة صرف حديثة تفصل مياه الامطار عن الصرف الصحى، مشيرا إلى وجود عدد من المشروعات الداخلية التى تعمل على ذلك وتم البدء فى مشروعين منذ شهرين، وسيكون العمل على مراحل نسبة لارتفاع التكلفة.

 

وأكد محافظ الإسكندرية خلال استقباله وفد الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إنه يتم العمل على استفادة الإسكندرية هذا الشتاء من الأمطار الشديدة، بدلًا من التخلص منها فى مياه البحر كالأعوام الماضية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث سيتم نقل المياه إلى مشروع الدلتا الجديد للاستفادة من الأمطار التى تصل إلى 15 مليون متر مكعب.

 

 وأشار المحافظ على هامش استقباله رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إلى أن الإسكندرية تشارك فى بالعديد من المشروعات لمواجهة التغييرات المناخى، والعشرات منها لحماية الشواطئ فى الإسكندرية، وخاصة ضد عملية النحر موضحا وجود عدد من المشروعات بتكلفة مليار و900 مليون جنيه اهمها قلعة قايتباى فى الإسكندرية.

 

وكان المحافظ قد ناقش مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبى سبل التعاون المشترك وخاصة فى مواجهة التغييرات المناخية، ودعم مبادرات الشباب.


الاتحاد الأوروبي

كريستيان برجر

سفير اوروبا

التغيير المناخى

محافظ الاسكندرية

قمة المناخ



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