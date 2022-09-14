محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 38 مدرسة بتكلفة 270 مليون جنيه

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام الهيئة، انتهت بالفعل خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 14 سبتمبر الجاري من إنشاء 38 مدرسة بإجمالي 670 فصل، وبتكلفة تقدر بـنحو 270 مليون جنيه، مضيفا أنه جاري العمل على إنشاء 23 مدرسة بإجمالي عدد فصول 398 فصل بإجمالي تكلفة نحو 191 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلي أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه؛ أوضح مدير هيئة الابنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي تم الانتهاء من صيانتها وتجديديها 26 مدرسة بتكلفة اجمالية نحو 66 مليون جنية خلال الفترة من 1/ 7/2022 وحتى 14/9/2022، ويجري حاليا صيانة وتجديد 33 مدرسة بتكلف نحو 87 مليون جنيه.