محافظ أسوان يستجيب لشكاوى 33 مواطنا خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى

قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن فرحة المواطنين برفع المعاناة عن كاهلهم بعد دموع التعب والإجهاد من مواجهة متطلبات الحياة والظروف الطارئة التي تعصف براحتهم واستقرارهم النفسى والإجتماعى، كان ذلك عنوان اللقاء الجماهيرى الأسبوعى مع أصحاب الشكاوى الذين لجأوا للمحافظ لإنقاذهم من الظروف الصعبة وضغوط الحياة.

والتقى المحافظ، بأكثر من 33 مواطنا ومواطنة أستمع خلال اللقاء لشكواهم مع إيجاد حلول جذرية وفورية لها ، وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بصرف إعانات مالية عاجلة لبعض الحالات وخاصة لسيدات مطلقات وأرامل تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه من مبادرة " الناس لبعضهم " ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف 500 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر لحالات أخرى ، بالإضافة إلى تسليم كراتين تضم مواد غذائية وسلع أساسية تلبى متطلبات الحياة اليومية.

كما تم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية ، مع توفير الفحص والعلاج المجانى لحالات تعانى من أمراض مزمنة مثل السرطان وضمور المخ وغيرها ، مكلفاً مبادرة الناس لبعضهم بإدراج عدد من الحالات المرضية التي تحتاج إلى أمكانيات عالية لتوفير العلاج لها ضمن التعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصرى بالأزهر الشريف ، وأيضاً عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

ووجه أشرف عطية بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بتخصيص بايكات ومحلات فى السويقات الجديدة لبعض حالات الشباب الذى يعانى من البطالة ، وهو الذى يتوازى مع قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل لحالات أخرى فى القطاع الخاص ، مشدداً على قيام مديرية التربية والتعليم بإعفاء أبناء بعض الحالات والأسر الغير قادرة والأكثر إحتياجاً من المصروفات المدرسية ، بجانب قيام مبادرة الناس لبعضهم بتوفير إحتياجاتهم من الشنط والأدوات والمستلزمات المدرسية مجاناً .