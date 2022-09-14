محافظ أسوان يدشن كنيسة الصداقة الجديدة بحضور القيادات الدينية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، كنيسة السيدة العذراء مريم، والقديس الأنبا بيشوى والمخصص لها مساحة 2276 م2، وتخدم حوالى 1500 أسرة، وذلك بحضور القيادات البرلمانية والتنفيذية والدينية، وسط إطلاق الزغاريد وفرحة أهالى حى الصداقة الجديدة مع تقديم الشكر لرئيس الجمهورية.

وأعرب محافظ أسوان عن سعادته بمشاركة نيافة الأنبا بيشوى بوضع حجر أساس لأول كنيسة ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء دور العبادة وتطويرها، وهو الذى يؤكد المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والمحبة التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن الكنيسة الجديدة لن تبني فقط من الحجارة بل من التراحم والتماسك والولاء والانتماء لجميع فئات وأطياف المجتمع الأسوانى.

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لشعب الكنيسة الأروذكسية والأباء والكهنة، وأيضاً لأهالى حى الصداقة الجديدة والمناطق المتاخمة لها حيث سيساهم إنشاء هذه الكنيسة في تخفيف معاناة التنقل عنهم لأداء الصلوات والحصول على الخدمات الكنيسية، مؤكداً اهتمام المحافظة ببناء وتطوير وتحديث دور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس، لأن ذلك يخفف المعاناة عن المواطنين، كما أنه يحقق قيمة مضافة للمنطقة بشكل عام، علاوة على أنه يساهم فى نشر مبادئ السماحة والإخاء والتعاون، ومحاربة الجهل والتخلف والتطرف.

ومن جانبه وجه نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل لدور العبادة وهو الذى أثمر عن الترخيص لإنشاء كنيسة حى الصداقة الجديدة، ليتواكب ذلك مع الجهود المبذولة لتطوير وتحديث المحافظة في كافة القطاعات لتحسين معيشة المواطنين .



المحافظ وأسقف أسوان



جانب من تدشين الكنيسة



جانب من تدشين كنيسة الصداقة



حجر أساس الكنيسة الجديدة