محافظ أسوان يتفقد حى الصداقة لتكثيف النظافة والتشجير.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، حى الصداقة الجديد للاطمئنان خلالها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين بها، وكذا مستوى النظافة العامة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى بالحفاظ على مستوى النظافة الحالى مع تطويره لرفع أى تراكمات أولًا بأول من خلال الورديات المتتالية، وهو الذى يستلزم تكثيف العمالة والمعدات للوفاء باحتياجات الأهالى.

فيما أمر اللواء أشرف عطية بعمل حصر شامل للفراغات داخل حى الصداقة الجديد لدراسة إقامة سويقات حضارية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، كما يساهم ذلك فى الحد من عشوائية الإشغالات وانتشار الباعة الجائلين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار، إلى أهمية استكمال أعمال التشجير داخل الحى ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية حيث تم زراعة أكثر من 100 نخلة مثمرة، وهو الذى سيستكمل بزراعة أشجار ونخيل مثمر للحد من الاحتباس الحرارى وتخفيف المعاناة من حرارة الشمس وخاصة على الطرق الرئيسية وأماكن الانتظار.