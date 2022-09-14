وأكد المجلس - خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن مباحثات القمة القطرية المصرية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في الدوحة فتحت أمام البلدين آفاقا جديدة لتوسيع وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وتكثيف الجهود لخدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.