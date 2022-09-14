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متحدث الصحة: تنفيذ حملة توعية للأمهات والأزواج للتوعية بأضرار الولادات القيصرية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:15 م
متحدث الصحة: تنفيذ حملة توعية للأمهات والأزواج للتوعية بأضرار الولادات القيصرية حسام عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك بعض المشكلات المرتبطة بالتكليف، وهناك بعض العجز ببعض التخصصات الصحية، واكتفاء في بعض التخصصات، تم مراجعة للقانون الخاص بالتكليف الذى ينص على أن التكليف أمر جوازى لوزير الصحة، ويتم وفقا لاحتياج التخصصات الطالبة المذكورة في القانون ومراعة العدالة في التوزيع الجغرافى واحتياجات التخصصات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أنه تم إجراء دراسة مستضيفة متعلقة باحتياجات مصر من خريجى كليات ومعاهد القطاع الصحى على مدار الـ 5 سنوات المقبلة ، وبناء على هذه الدراسة التي تم عرضها وتم التوصية أن منظومة التكليف مهمة لتوفير القطاع الصحى ، وتكليف كل الفئات لمخاطبة بالقانون مع مراعاة عادلة التوزيع الحغرافى في المحافظات المختلفة ، موضحا أن التكليف ليس به قطاعات بل يتم تكليف كممارس عام ، لافتا إلى أنه تم توفير حوافز للقطاع الطبي لعدم هجرتهم خارج المنظومة الصحية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة،  إلى أن الوزارة قررت تنفيذ حملة توعية للأمهات والأزواج للتوعية بأضرار الولادات القيصرية.

وبشأن الإصابات بكورونا، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يمكن أن نعلن انتهاء أزمة كورونا إلا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ذلك، ولكن هناك انخفاض ملحوظ في الإصابات بالفيروس.

 


الصحه

الولادات القيصريه

حسام عبد الغفار

كورونا

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