اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الحكومة: ترشيد الكهرباء وفّر كميات غاز تم تصديرها لأوروبا مؤخرا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:09 م
متحدث الحكومة: ترشيد الكهرباء وفّر كميات غاز تم تصديرها لأوروبا مؤخرا متحدث الحكومة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الجهات الحكومية ملتزمة بإجراءات ترشيد الكهرباء، وبناءً على ذلك يتم إطفاء الأنوار بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.
 
وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يتم تدشين حملات لمتابعة عملية الترشيد في المولات والمحلات التجارية والطرق؛ الأمر الذي ساهم في توفير كميات غاز وتصديرها لأوروبا خلال الفترة الماضية.
 
وتابع أنه تم توفير كميات غاز فائضة من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء؛ بعد عمليات الترشيد التي وجهت بها الدولة، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في ذلك من أجل توفير العملة الصعبة؛ لتخفيف الضغط على العملة المحلية، وتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
 
 

نادر سعد

تصدير الغاز

اخبار التليفزيون

الحكومة

اخبار مصر

الغاز المصري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة