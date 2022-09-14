اليوم السابع
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ماس كهربائى وراء حريق مطعم كبدة فى كرداسة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:30 ص
ماس كهربائى وراء حريق مطعم كبدة فى كرداسة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الأولية، أن ماس كهربائى تسبب فى حريق اشتعل بمطعم كبدة فى كرداسة، واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم، ولم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق. 

 

اشتعل حريق بمطعم "كبدة" فى كرداسة، صباح اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمطعم "كبدة"، ولم يسفر عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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