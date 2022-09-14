لجنة من الأعلى للجامعات لتقييم مقومات الدراسة بـ" آثار الأقصر"

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت كلية الآثار اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة قطاع كليات الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقييم مقومات الدراسة بالكلية، وبيان مدى قدرتها على الاستمرار في العملية التعليمية من عدمه، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وكان في استقبال اللجنة، كل من الدكتور منصور النوبي، عميد الكلية الأسبق، والدكتور خالد عبد النعيم، أستاذ الآثار المصرية بالكلية، والدكتور محسن الطوخي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيماء عبدالستار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عز العربي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، إن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتأكد من توافر الإمكانات المادية والمالية والموارد البشرية التي تسمح باستمرار قبول الطلاب بكلية آثار الأقصر، واجتمعت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والكادر الإداري بقاعة الاجتماعات بالكلية، لبحث احتياجات الكلية والمعوقات التي تواجههم، كما استعرض الدكتور خالد عبد النعيم خلال الاجتماع امكانات الكلية المادية والبشرية والأنشطة الطلابية التي تمت العام الماضي.

من جانبه، أوضح الدكتور محسن الطوخي، وكيل الكلية، أن اللجنة اطلعت على مبنى الكلية، للتأكد مدى توافر عناصر الأمن والسلامة بها، وتكامل الإمكانيات المادية والبشرية، مثل المعامل، ومكاتب الجهاز الإداري قاعات التدريس، المكتبة، وقاعة متحف الكلية الجديد، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم، حيث ضمت اللجنة كل من، الدكتور علاء عبدالمحسن شاهين، عميد كلية الآثار الأسبق جامعة القاهرة ورئيس اللجنة، والدكتور رأفت محمد النبراوي، عميد كلية الآثار الأسبق جامعة القاهرة، والدكتور حسام عويس طنطاوي،. عميد كلية الآثار جامعة عين شمس.