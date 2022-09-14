كميات ضخمة من الطين تغزو شوارع فى كاليفورنيا

كتبت ريهام عبد الله

أدت الأمطار الغزيرة في جنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية هذا الأسبوع إلى حدوث انهيارات أرضية وتدفق الطين الذى الحق أضرار بالطرق في أجزاء من المنطقة.

ورصدت عدسات الكاميرات، مشهد للطين، وهو يغزو شوارع مدينة فى كاليفورنيا، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ورصد أحد المواطنين، مقطع الفيديو، وكان في طريقه لاصطحاب أطفاله من المدرسة عندما تم إيقافه في طريق Oak Glen بسبب التدفق الطيني، كان ذلك عندما تدفق حطام موحل أسفل التل وسد الطريق أمامه.



مشاهد الطين فى كاليفورنيا

يُظهر فيديو المواطن "سيهولت" ما لا يقل عن ثلاث دفعات من المواد الملوثة تأتي هديرًا عبر الطريق، كل واحدة أكثر تدميراً من التي تليها.

في نهاية الفيديو، يمكن سماع صوت طقطقة من المعدن بينما يركض رجل ينظر إلى أعلى التل بعيدًا عن المنطقة وهو يصرخ، :"اخرج من هنا".

وقال سيهولت، الذي نجا من هذه المحنة، في تغريدة أنه يتساءل عما كان سيحدث لو كان "قد مضى دقيقتين".