كل ما تريد معرفته عن التهاب اللوزتين .. الأسباب والأعراض

كتبت فاطمة ياسر

يعاني العديد من الأشخاص ب التهاب اللوزتين ، فهي من الأمراض التي يصاب بها الكبار والصغار، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، سنتعرف عن أسباب وأعراض وعلاج التهاب اللوزتين.

ماذا يعني التهاب اللوزتين؟

عدوي فيروسية أو بكتيرية تنتقل للحلق، مثلها كمثل الفيروسات المعوية، ونزلات الإنفلونزا، وعند إصابتها بالتهاب تصبح غير قادرة علي طرد الجراثيم من مجري الهواء، وهذا يعرض المصاب للخطر.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب اللوزتين؟

تختلف أعراض الإصابة بالتهاب اللوزتين من الكبار للصغار.

فأعراض التهاب اللوزتين عند الصغار هي:

- مشاكل في الهضم.

-زيادة رغبتهم في القيء.

-شعور بألم شديد في المعدة.

-زيادة نزول اللعاب من الفم.

- فقدان الشهية وبالتالي فقدان الوزن .

أما أعراض الإصابة بالتهاب اللوزتين عن الكبار، فهي التالي:

-يتعرض الكبار للشعور بألم في الحلق.

-ارتفاع حرارة الجسم.

- ظهور احمرار في اللوزتين.

-الإصابة بالصداع.

- فقدان الشهية.

- ألم في الأذن شديد.

- صعوبة في البلع.

- تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

-صدور رائحة الفم الكريهة.

هل هناك أنواع للإصابة بالتهاب اللوزتين؟

نعم، هذا ما أشار إليه التقرير، موضحا أن هناك 3أنواع، وهما:

- التهاب اللوزتين الحاد، وفي هذا النوع تستمر الأعراض ربما أسبوعين.

- التهاب اللوزتين المتكرر، أي الذي يتعرض الشخص للإصابة به أكثر من مرة,

- التهاب اللوزتين المزمن.

كيف يتم تشخيص التهاب اللوزتين؟

- الفحص الجسدي، ويتم عن طريق فحص اللوزتن جيدا من قبل الطبيب، للتأكد من وجود احمرار وانتفاخ بها.

-إجراء مسحة من الحلق، وهذا في حالة شك الطبيب أن التهاب ناتج عن البكتريا العقدية.

- اختبارات الدم، والسبب فيها البحث عن البكتريات أو الفيروسات أي معرفة حقيقة الإصابة.

كيف يتم علاج التهاب اللوزتين؟

- المضادات الحيوية إذا كانت العدوى بكتيرية.

-الراحة التامة.

-الإكثار من تناول السوائل الدافئة.

- الغرغرة بالماء والملح.

- تناول الأطعمة والمشروبات سهلة البلع.