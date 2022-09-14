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كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها "أستانا" بدلا من نور سلطان

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:29 ص
كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها "أستانا" بدلا من نور سلطان رئيس كازاخستان
كتبت رباب فتحى

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قال المتحدث باسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إنه وافق على استعادة الاسم السابق لعاصمة البلاد وتسميتها أستانا بدلا من نور سلطان بعد ثلاث سنوات فقط من تسميتها بالاسم الأخير تكريما للرئيس نور سلطان نزارباييف، أول رئيس للبلاد.

وقال المتحدث باسم توكاييف ، رسلان زيلبان، إن الرئيس وافق على تغيير الاسم بعد مبادرة من قبل مجموعة من النواب، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

كانت إحدى أولى خطوات توكاييف عند توليه منصبه في عام 2019 بعد تنحي الرئيس نور سلطان نزارباييف هي الدعوة إلى تغيير اسم عاصمة كازاخستان من  أستانا ، إلى اسم نور سلطان بدلاً من ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن نزارباييف، الذي قاد البلاد لمدة ثلاثة عقود في ظل الاتحاد السوفيتي وبعد حصوله على الاستقلال في عام 1991، نقل العاصمة من ألماتي إلى أستانا في عام 1997.

في يونيو ، صوت الكازاخيون بأغلبية ساحقة لصالح التغييرات الدستورية في استفتاء بعد الاضطرابات التي أنهت قبضة نزارباييف التي استمرت ثلاثة عقود على أغنى دولة في آسيا الوسطى.


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