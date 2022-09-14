قنا تدشن مبادرة "تواصل" لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على لغة الإشارة

قنا صابر سعيد

دشن المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، مبادرة "تواصل" لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة على لغة الإشارة، لتحسين مهارات التواصل مع ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وذلك بحضور حماده بدوى، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، وهناء محمود، مدرب معتمد لغة الاشارة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بقنا.

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن الدورة التدريبية يتم تنفيذها ضمن فعاليات مبادرة " تواصل " يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع لمدة شهر بمقر النادى الاجتماعى، وذلك بالتعاون بين وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للمحافظة، وجمعية النور للمكفوفين بقنا ، بهدف تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة على لغة الإشارة، حيث يشارك بالتدريب 20 متدرب من مختلف مراكز المحافظة، وذلك لتسهيل خدمة الصم والبكم بالمؤسسات الحكومية، و الإعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية في المصالح والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة، إعمالا لمبادئ حقوق الإنسان باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة.

ووجه الطيبى، بضرورة إداراج العاملين بإدارات الأمن الإدارى للمؤسسات الحكومية بالدورات التدريبية للغة الإشارة ، لأنهم من أول من يتعامل مع هذه الفئة، كما وجه بضرورة التوسع في تدريب العاملين، واستهداف العاملين بالوحدات المحلية للقرى، مؤكدا على ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، لافتا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكل مؤسسات الدولة.

وأضاف الطيبى، أن المبادرة تم إطلاقها تزامنا مع ذكرى مرور عام على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتى تم اطلاقها في سبتمبر 2021 ، والتى تستهدف ضمن محاورها دمج الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة طبقا لما كفله لهم الدستور.