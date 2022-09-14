قصة 40 طن لحوم فاسدة تحفظت عليها النيابة بعد ضبطها فى الجيزة

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامه بالجيزة مفتش الصحة بفحص 40 طن لحوم ضبطت داخل ثلاجة بالجيزة، لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات، وقررت النيابة حجز 8 أشخاص على ذمة تحريات المباحث.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود فى الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، فى ضبط 8 مسئولين عن ثلاجات مواد غذائية، عثر بحوزتهم على 40 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الجهود من ضبط (40٫15 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المديرين المسئولين عن "8" ثلاجات بمحافظة الجيزة.