وذكرت وكالة أنباء "أكي برس" القرغيزية أن المحادثات تواصلت بين رئيس دائرة الحدود القرغيزية الكولونيل كيه تولونباييف بمنطقة باتكين ورئيس إدارة منطقة صغد لقوات الحدود في طاجيكستان الميجور جنرال إتش بيراكزودا.

وتصاعدت التوترات على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، بعد رصد حرس الحدود في قرغيزستان، قوات لحرس الحدود في طاجيكستان احتفظت بمواقع قتالية في منطقة حدودية غير محدودة فيما يمثل انتهاكا لجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق.

وبحسب بيان من قيرغيزستان تجاهل حرس الحدود في طاجيكستان المطالب القانونية لحرس الحدود القرغيزي بمغادرة المنطقة وفتحوا النار، ورد حرس الحدود في قرغيزستان بإطلاق النار ردا على ذلك، ليبدأ بعدها تبادل إطلاق النار.